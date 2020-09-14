***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.09.2020 11:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874892
BIST
15:331.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,13
|Açılış
|: 1.105
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.110
En Düşük
1.103
15:337,4947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0221
|Açılış
|: 7,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4984
En Düşük
7,4451
15:338,9034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0490
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9072
En Düşük
8,8309
15:33469,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,49
|Açılış
|: 469,72
|
|Önceki Kapanış
|: 466,23
|
469,79
En Düşük
464,53
BIST En Aktif Hisseler15:31
|KENT
|452,30
|9.279.784
|% 10,00
|
|GRNYO
|2,75
|29.024.054
|% 10,00
|
|EGGUB
|113,30
|30.315.403
|% 10,00
|
|MERKO
|3,85
|73.325.065
|% 10,00
|
|MEGAP
|8,47
|5.034.791
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,55
|116.163.251
|% -10,00
|
|FORMT
|3,52
|164.041.455
|% -9,97
|
|PKENT
|1.095,10
|556.307
|% -9,29
|
|FENER
|36,24
|281.097.496
|% -9,17
|
|TSPOR
|5,37
|84.747.363
|% -7,57
|
|KRDMD
|3,16
|2.200.951.457
|% 2,93
|
|PETKM
|4,30
|784.002.117
|% 1,18
|
|SISE
|6,34
|639.426.588
|% 1,77
|
|IHLAS
|1,08
|438.565.082
|% 0,93
|
|ODAS
|2,66
|383.796.236
|% 0,76
|
|KRDMD
|3,16
|2.200.951.457
|% 2,93
|
|IHLAS
|1,08
|438.565.082
|% 0,93
|
|PETKM
|4,30
|784.002.117
|% 1,18
|
|ODAS
|2,66
|383.796.236
|% 0,76
|
|EKGYO
|1,82
|226.654.918
|% 1,68
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4891
|7,4947
|% 0,30
|
|Euro
|8,8956
|8,9025
|% 0,54
|
|Sterlin
|9,6103
|9,6585
|% 0,80
|
|Frank
|8,2319
|8,2815
|% 0,53
|
|Riyal
|1,9918
|2,0018
|% 0,28
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.950
|9,29
|
|Altın Gr.
|470
|470
|3,36
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|10,00
|
|Tam
|3.095
|3.172
|9,52
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|4,60
|
|Çeyrek
|750
|767
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|26,94
|26,98
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,08
|
|B. Petrol
|39,64
|39,64
|-0,19
|
Seans Raporu
15:31
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15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, YKBNK, VAKBN
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15:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, SISE, MGROS
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15:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 22 artarak (% 0.42 ) 1, 016
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15:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEGAP, BEYAZ, SODSN, ROYAL, MEGAP, ARTI, BASCM, BRKO, ISBIR, AVHOL
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15:45
EGCYO, SODSN, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında