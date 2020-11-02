***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.11.2020 14:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.10.2020 tarih ve E-12233903-310.01.01-E.10548 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Katılım 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun katılma paylarının ihracına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.
Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 03.11.2020 - 04.11.2020 olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885378
BIST
18:001.134
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 21,22
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
18:008,4411
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,0955
|Açılış
|: 8,4460
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4449
En Düşük
8,3137
18:009,8213
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,1503
|Açılış
|: 9,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,8401
En Düşük
9,6704
18:00513,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 9,02
|Açılış
|: 513,31
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
513,74
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler18:00
|KARTN
|1.994,00
|13.483.428
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,84
|89.796.195
|% 10,00
|
|MAALT
|84,15
|8.599.488
|% 10,00
|
|DIRIT
|2,64
|1.902.298
|% 10,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|5.296.132
|% -10,00
|
|YAPRK
|34,20
|1.176.057
|% -10,00
|
|POLTK
|324,00
|1.562.328
|% -10,00
|
|ARTI
|6,57
|767.842
|% -10,00
|
|FORMT
|5,24
|6.450.229
|% -9,97
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|THYAO
|9,41
|1.916.355.261
|% 4,32
|
|ASELS
|17,63
|1.766.825.685
|% 5,25
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|TSKB
|2,55
|5.372.138.775
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,41
|1.485.632.015
|% 10,00
|
|EKGYO
|1,74
|533.492.335
|% 1,16
|
|SKBNK
|1,71
|504.528.381
|% -5,52
|
|SISE
|6,36
|1.678.302.149
|% 3,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4312
|8,4411
|% 1,14
|
|Euro
|9,8009
|9,8213
|% 1,55
|
|Sterlin
|10,8421
|10,8964
|% 0,63
|
|Frank
|9,1249
|9,1799
|% 0,65
|
|Riyal
|2,2411
|2,2523
|% 1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|14,21
|
|Altın Gr.
|513
|513
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|60,00
|
|Tam
|3.383
|3.467
|51,34
|
|Yarım
|1.635
|1.677
|24,84
|
|Çeyrek
|820
|839
|12,42
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,15
|
|B. Petrol
|38,36
|38,36
|0,42
|
Seans Raporu
18:00
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-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 5 artarak (% 1.65 ) 1, 017
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : INVEO, MAALT, ETYAT, LUKSK, TKNSA, KERVN, RYGYO, RHEAG, PRZMA, EUYO
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GLYHO, TACTR, POLTK, ATSYH, ITTFH, BURVA, EMNIS, ARTI, MERKO
-
17:59
SANFM, GLBMD, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DENGE, YAPRK, ARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında