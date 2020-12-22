***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.12.2020 10:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894184
BIST
13:131.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
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|Açılış
|: 1.394
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.392
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,6220
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|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,95
BIST En Aktif Hisseler13:12
|DOCO
|535,80
|122.508.712
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|93.935.557
|% 10,00
|
|BOSSA
|16,94
|19.484.533
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|411.296.729
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|19.823.126
|% -8,71
|
|KARTN
|2.484,30
|271.521.036
|% -8,20
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|GARAN
|9,91
|933.231.788
|% 1,43
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|THYAO
|12,54
|932.545.825
|% 2,62
|
|ODAS
|4,09
|612.572.664
|% -0,49
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|TSKB
|1,86
|547.861.591
|% -2,11
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|OTKAR
|292,20
|515.131.194
|% 2,10
|
|TSKB
|1,86
|547.861.591
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|328.839.658
|% 1,90
|
|ODAS
|4,09
|612.572.664
|% -0,49
|
|ALBRK
|2,09
|238.719.522
|% 1,95
|
|PETKM
|4,85
|506.833.332
|% 2,32
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6283
|7,6339
|% -0,10
|
|Euro
|9,3252
|9,3361
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,1851
|10,2362
|% -0,60
|
|Frank
|8,5733
|8,6250
|% -0,23
|
|Riyal
|2,0282
|2,0384
|% -0,10
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-1,42
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.036
|3.113
|-32,99
|
|Yarım
|1.467
|1.506
|-15,96
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,98
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|Gümüş.Ons
|25,96
|26,00
|-0,25
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|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,08
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|B. Petrol
|50,30
|50,30
|-0,61
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