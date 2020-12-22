***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.12.2020 10:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894185
BIST
13:331.404
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 19,70
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.384
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1.405
En Düşük
1.392
13:337,6234
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0178
|Açılış
|: 7,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
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7,6747
En Düşük
7,6145
13:339,3237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0276
|Açılış
|: 9,3200
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|Önceki Kapanış
|: 9,3550
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9,3845
En Düşük
9,3099
13:33459,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
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|Açılış
|: 459,19
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|Önceki Kapanış
|: 460,90
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463,60
En Düşük
458,94
BIST En Aktif Hisseler13:31
|BOSSA
|16,94
|19.508.266
|% 10,00
|
|CLEBI
|143,00
|94.241.434
|% 10,00
|
|DOCO
|535,80
|122.713.388
|% 10,00
|
|ATSYH
|5,62
|320.947
|% 9,98
|
|EMNIS
|31,08
|544.118
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,14
|428.669.751
|% -10,00
|
|CASA
|111,60
|493.160
|% -10,00
|
|PAMEL
|18,81
|313.958
|% -10,00
|
|RAYSG
|16,45
|20.124.663
|% -8,71
|
|KARTN
|2.475,80
|279.476.236
|% -8,51
|
|GARAN
|9,92
|946.855.195
|% 1,54
|
|THYAO
|12,54
|944.371.497
|% 2,62
|
|ODAS
|4,10
|616.013.824
|% -0,24
|
|TSKB
|1,86
|566.211.646
|% -2,11
|
|OTKAR
|292,00
|535.569.171
|% 2,03
|
|TSKB
|1,86
|566.211.646
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,15
|349.845.580
|% 1,90
|
|ODAS
|4,10
|616.013.824
|% -0,24
|
|ALBRK
|2,09
|239.159.686
|% 1,95
|
|PETKM
|4,85
|509.268.945
|% 2,32
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6183
|7,6248
|% -0,21
|
|Euro
|9,3130
|9,3227
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,1861
|10,2372
|% -0,59
|
|Frank
|8,5800
|8,6317
|% -0,15
|
|Riyal
|2,0277
|2,0379
|% -0,13
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|-0,80
|
|Altın Gr.
|460
|460
|-0,79
|
|Cumhuriyet
|3.046
|3.093
|-35,00
|
|Tam
|3.037
|3.113
|-32,47
|
|Yarım
|1.468
|1.506
|-15,71
|
|Çeyrek
|736
|753
|-7,85
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|26,00
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,07
|
|B. Petrol
|50,27
|50,27
|-0,64
|