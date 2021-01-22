***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.01.2021 14:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903889
BIST
14:471.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,93
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:477,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:479,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:47440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,03
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:45
|OZRDN
|12,87
|16.620.345
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.429.839
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.397.889
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.230.015
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.492.584
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.209.370.657
|% -2,99
|
|KARSN
|4,69
|880.225.030
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,40
|813.992.432
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,95
|609.071.530
|% -2,11
|
|HLGYO
|4,09
|601.420.421
|% 5,68
|
|EKGYO
|2,47
|553.541.628
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|418.414.178
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|880.225.030
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.134.970
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|228.952.067
|% 2,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4070
|7,4095
|% 0,56
|
|Euro
|9,0231
|9,0263
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0882
|10,1388
|% -0,03
|
|Frank
|8,3340
|8,3842
|% 0,50
|
|Riyal
|1,9676
|1,9774
|% 0,47
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-19,82
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,48
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.906
|2.979
|-12,99
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,29
|
|Çeyrek
|704
|721
|-3,14
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,35
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-1,32
|