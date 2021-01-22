***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.01.2021 14:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903891
BIST
14:471.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -20,82
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:477,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:479,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:47440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,03
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:45
|OZRDN
|12,87
|16.601.954
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|33.809.834
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.397.865
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.230.015
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.480.201
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,73
|1.202.751.866
|% -2,89
|
|KARSN
|4,69
|850.337.648
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,40
|811.334.850
|% 0,97
|
|KRDMD
|6,96
|606.755.852
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,09
|599.986.912
|% 5,68
|
|EKGYO
|2,47
|553.415.090
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|417.859.221
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|850.337.648
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|247.977.645
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|228.719.794
|% 2,05
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4070
|7,4095
|% 0,56
|
|Euro
|9,0231
|9,0263
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,0912
|10,1418
|% 0,00
|
|Frank
|8,3374
|8,3876
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9684
|1,9783
|% 0,52
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,09
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,38
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.905
|2.979
|-13,49
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,53
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,78
|54,78
|-1,32
|
Seans Raporu
14:45
daha fazla
-
14:55DYOBY
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 13.38 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 072, 838 adet işlem
-
14:54ANHYT
Yüzde -4.30 oranında düşüşle 10.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 923, 315 adet işlem
-
14:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24 kaybederek (% -1.44 ) 1, 642
-
14:53XU100
Endeks 1, 532 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 25 altında . İşlem hacmi 16, 589.00 milyon TL de
-
14:52GEREL
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 7.78 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 513, 874 adet işlem