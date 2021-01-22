***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.01.2021 14:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903892
BIST
14:471.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,35%
|| -20,93
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:477,4087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0408
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:479,0292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0539
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
14:47440,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,03
|Açılış
|: 440,14
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:47
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|MTRYO
|2,65
|13.884.711
|% 7,72
|
|DOKTA
|37,50
|11.281.564
|% 5,69
|
|TDGYO
|11,55
|10.552.781
|% 5,29
|
|INVEO
|116,40
|43.151.715
|% 5,15
|
|CASA
|145,00
|496.067
|% -3,97
|
|ARDYZ
|54,95
|37.370.176
|% -3,43
|
|KFEIN
|21,30
|15.550.381
|% -3,18
|
|FADE
|6,30
|23.098.623
|% -3,08
|
|KRVGD
|14,19
|31.040.118
|% -3,07
|
|TURSG
|7,21
|270.047.814
|% 2,85
|
|KONTR
|41,08
|93.597.724
|% 0,83
|
|OYAKC
|8,70
|83.478.380
|% -0,57
|
|SOKM
|14,02
|57.155.824
|% -0,99
|
|ESEN
|23,18
|51.210.555
|% -2,28
|
|TURSG
|7,21
|270.047.814
|% 2,85
|
|OYAKC
|8,70
|83.478.380
|% -0,57
|
|AKYHO
|5,50
|48.770.094
|% 3,77
|
|FADE
|6,30
|23.098.623
|% -3,08
|
|CEOEM
|7,13
|19.564.827
|% 1,42
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4072
|7,4087
|% 0,55
|
|Euro
|9,0232
|9,0292
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,0946
|10,1452
|% 0,03
|
|Frank
|8,3378
|8,3880
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9678
|1,9777
|% 0,49
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-19,07
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|-11,00
|
|Tam
|2.905
|2.979
|-13,49
|
|Yarım
|1.404
|1.441
|-6,53
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,26
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,38
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,79
|54,79
|-1,31
|
Seans Raporu
14:47
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14:58
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14:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 82 kaybederek (% -1.44 ) 1, 353
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14:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RAYSG, OZRDN, SAFKR, UMPAS, AYCES, SEKUR, MAALT, BTCIM, AGYO
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14:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UFUK, COSMO, TACTR