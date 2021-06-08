***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2021 11:47
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940975
BIST
14:341.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,53
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.443
14:348,6021
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0105
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
14:3410,4812
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0236
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
14:34524,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,48
|Açılış
|: 524,46
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler14:34
|ATATP
|31,94
|10.009.389
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|3.988.116
|% 9,99
|
|BTCIM
|12,81
|24.960.053
|% 9,96
|
|YESIL
|3,55
|3.861.896
|% 9,94
|
|YYAPI
|1,47
|53.846.027
|% 9,70
|
|YAYLA
|3,81
|13.074.486
|% -9,93
|
|MERIT
|200,00
|1.110.025
|% -8,68
|
|METUR
|20,82
|16.174.272
|% -7,47
|
|ISBIR
|6.520,60
|2.420.290
|% -6,93
|
|NTHOL
|5,12
|113.411.809
|% -6,74
|
|KOZAL
|127,20
|644.307.051
|% 1,52
|
|GARAN
|8,26
|605.318.226
|% -0,36
|
|THYAO
|14,30
|589.668.787
|% 0,14
|
|SASA
|34,52
|417.607.230
|% 2,19
|
|SISE
|8,19
|370.200.888
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,24
|300.144.498
|% 0,00
|
|GARAN
|8,26
|605.318.226
|% -0,36
|
|EKGYO
|1,98
|108.478.539
|% -0,50
|
|IHLGM
|1,18
|55.716.156
|% -0,84
|
|SISE
|8,19
|370.200.888
|% 0,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5999
|8,6021
|% -0,12
|
|Euro
|10,4770
|10,4812
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,1302
|12,1910
|% -0,35
|
|Frank
|9,5557
|9,6133
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2865
|2,2979
|% -0,14
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.896
|-3,55
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-1,66
|
|Cumhuriyet
|3.465
|3.517
|-1,00
|
|Tam
|3.449
|3.538
|-1,23
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-0,60
|
|Çeyrek
|836
|856
|-0,29
|
|Gümüş.Ons
|27,73
|27,76
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,78
|70,78
|-0,69
|
Seans Raporu
14:34
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14:47FRIGO
Yüzde -3.78 oranında düşüşle 20.86 lira fiyatla işlem gören hissede 681, 403 adet işlem
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14:45SANFM
Yüzde -3.68 oranında düşüşle 14.90 lira fiyatla işlem gören hissede 142, 079 adet işlem
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14:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 9 kaybederek (% -0.07 ) 1, 266
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14:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ATATP, RODRG, BMSCH, BTCIM, YESIL
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14:44
YGYO, ATATP, DAGI değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında