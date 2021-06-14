***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2021 09:49
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942103
BIST
10:091.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,00
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.467
10:098,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0473
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3900
|
8,3938
En Düşük
8,3031
10:0910,1122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0510
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,1706
En Düşük
10,0527
10:09497,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -9,45
|Açılış
|: 497,47
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler10:09
|OYYAT
|24,78
|26.609.136
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,31
|432.855
|% 7,68
|
|MARKA
|5,70
|334.105
|% 7,55
|
|BERA
|28,58
|12.458.182
|% 5,77
|
|YESIL
|2,85
|2.106.711
|% -9,81
|
|TKURU
|147,00
|105.227
|% -6,79
|
|MZHLD
|47,60
|56.027
|% -4,99
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|QNBFL
|88,60
|46.249
|% -3,80
|
|THYAO
|14,70
|143.701.673
|% 0,75
|
|GARAN
|8,51
|120.071.524
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,23
|77.773.116
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,28
|73.226.132
|% 0,44
|
|HALKB
|5,15
|52.296.952
|% 2,59
|
|EKGYO
|2,23
|77.773.116
|% 0,45
|
|YKBNK
|2,28
|73.226.132
|% 0,44
|
|GARAN
|8,51
|120.071.524
|% 0,59
|
|VAKBN
|3,74
|45.118.084
|% 0,81
|
|SKBNK
|1,14
|12.770.208
|% 0,00
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3415
|8,3469
|% -0,56
|
|Euro
|10,1028
|10,1122
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,6943
|11,7530
|% -0,96
|
|Frank
|9,2090
|9,2645
|% -1,09
|
|Riyal
|2,2116
|2,2227
|% -0,89
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,58
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-8,53
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,19
|73,19
|0,50
|