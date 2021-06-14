***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2021 17:39
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942239
BIST
17:421.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:428,4033
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0091
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:4210,1968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0336
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:42504,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,51
|Açılış
|: 504,34
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:40
|GSRAY
|3,96
|375.608.953
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,75
|46.953.849
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|186.240.596
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.585.362
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.416.178
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.285.804
|% -9,81
|
|MZHLD
|47,00
|2.807.569
|% -6,19
|
|TSGYO
|3,70
|17.601.124
|% -5,61
|
|THYAO
|14,66
|1.528.262.066
|% 0,48
|
|GARAN
|8,41
|829.504.693
|% -0,59
|
|FENER
|38,06
|675.032.938
|% 1,49
|
|EKGYO
|2,20
|489.041.325
|% -0,90
|
|EREGL
|19,60
|483.497.754
|% 2,08
|
|EKGYO
|2,20
|489.041.325
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,26
|480.811.725
|% -0,44
|
|THYAO
|14,66
|1.528.262.066
|% 0,48
|
|GARAN
|8,41
|829.504.693
|% -0,59
|
|GSRAY
|3,96
|375.608.953
|% 10,00
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4003
|8,4024
|% 0,10
|
|Euro
|10,1882
|10,1952
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8238
|11,8830
|% 0,14
|
|Frank
|9,3088
|9,3648
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2331
|2,2443
|% 0,07
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-9,79
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,77
|
Seans Raporu
17:40
daha fazla
-
17:51KLMSN
Yüzde -4.39 oranında düşüşle 22.20 lira fiyatla işlem gören hissede 900, 434 adet işlem
-
17:50MZHLD
Yüzde -6.19 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 070 adet işlem
-
17:49YAYLA
Yüzde -5.61 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 937, 363 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.02 ) 1, 280
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GSRAY, MERIT, VAKKO, KUTPO, OYYAT