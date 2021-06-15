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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

15.06.2021 08:56



***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

17.06.2021 tarihinde katılma paylarının satışı planlanan Ziraat Portföy Duru Serbest (Döviz) Özel Fon'un, hesap açılışlarının belirtilen tarihe yetiştirilememesinden dolayı yeni katılma payı satış tarihi 23/06/2021 olarak güncellenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942300


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