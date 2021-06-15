***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.06.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalar17.06.2021 tarihinde katılma paylarının satışı planlanan Ziraat Portföy Duru Serbest (Döviz) Özel Fon'un, hesap açılışlarının belirtilen tarihe yetiştirilememesinden dolayı yeni katılma payı satış tarihi 23/06/2021 olarak güncellenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942300BIST