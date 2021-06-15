***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
15.06.2021 08:56
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17.06.2021 tarihinde katılma paylarının satışı planlanan Ziraat Portföy Duru Serbest (Döviz) Özel Fon'un, hesap açılışlarının belirtilen tarihe yetiştirilememesinden dolayı yeni katılma payı satış tarihi 23/06/2021 olarak güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942300
BIST
10:251.453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,87
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
10:258,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0739
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:2510,3779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,1106
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:25512,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,44
|Açılış
|: 512,64
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:25
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|26.343.987
|% 9,90
|
|EUKYO
|6,95
|1.793.550
|% 8,09
|
|VAKKO
|14,68
|30.045.440
|% 6,76
|
|BURVA
|25,58
|1.651.713
|% 5,88
|
|TKURU
|127,80
|966.588
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|1.681.325
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,12
|40.813.684
|% -6,70
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,24
|207.091.708
|% 2,75
|
|THYAO
|14,71
|173.711.470
|% 0,62
|
|KOZAL
|124,20
|117.402.658
|% 0,81
|
|GSRAY
|3,85
|113.134.708
|% -2,78
|
|GARAN
|8,33
|99.407.866
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,24
|207.091.708
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|91.146.313
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,85
|113.134.708
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,22
|22.174.402
|% 0,83
|
|HALKB
|4,93
|61.510.445
|% -2,38
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5412
|8,5431
|% 0,87
|
|Euro
|10,3687
|10,3779
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,0221
|12,0824
|% 0,93
|
|Frank
|9,4782
|9,5353
|% 1,08
|
|Riyal
|2,2718
|2,2832
|% 0,90
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.868
|1,37
|
|Altın Gr.
|513
|513
|5,05
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,62
|7,62
|0,03
|
|B. Petrol
|73,09
|73,09
|0,23
|