***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel İzahname ve Katılma Payı Satış Tarihihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943911BIST