***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
24.06.2021 10:23
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ve Katılma Payı Satış Tarihi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943911
BIST
10:281.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 6,53
|Açılış
|: 1.405
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.409
En Düşük
1.405
10:288,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0285
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
10:2810,3711
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0607
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3711
En Düşük
10,3104
10:28494,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,09
|Açılış
|: 494,32
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler10:28
|DAGHL
|15,05
|12.507.200
|% 9,93
|
|VKFYO
|8,01
|12.543.744
|% 9,28
|
|YESIL
|2,38
|22.960.333
|% 9,17
|
|CEOEM
|16,26
|38.511.159
|% 8,54
|
|VAKFN
|12,56
|48.463.945
|% 8,09
|
|SELGD
|4,26
|231.338
|% -4,05
|
|KRGYO
|5,70
|2.313.613
|% -3,72
|
|UMPAS
|1,30
|8.858
|% -3,70
|
|FLAP
|2,62
|7.069.308
|% -3,68
|
|TSGYO
|3,27
|2.902.342
|% -3,25
|
|THYAO
|14,57
|181.918.830
|% 0,07
|
|GARAN
|8,33
|171.606.085
|% 0,73
|
|EKGYO
|2,15
|144.221.220
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,21
|101.233.369
|% 1,38
|
|KOZAL
|122,40
|64.846.619
|% 0,16
|
|EKGYO
|2,15
|144.221.220
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,21
|101.233.369
|% 1,38
|
|GARAN
|8,33
|171.606.085
|% 0,73
|
|TSKB
|1,34
|21.486.232
|% 0,75
|
|THYAO
|14,57
|181.918.830
|% 0,07
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6662
|8,6685
|% 0,33
|
|Euro
|10,3618
|10,3711
|% 0,59
|
|Sterlin
|12,0478
|12,1083
|% 0,16
|
|Frank
|9,3848
|9,4413
|% 0,15
|
|Riyal
|2,3007
|2,3122
|% 0,16
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-0,93
|
|Altın Gr.
|494
|494
|0,03
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,01
|
|B. Petrol
|75,50
|75,50
|0,31
|