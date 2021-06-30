***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.06.2021 14:44
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945053
BIST
16:001.368
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,95
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.363
16:008,6834
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0505
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6449
16:0010,3165
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0811
|Açılış
|: 10,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,2728
16:00489,26
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -5,29
|Açılış
|: 489,26
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
488,60
BIST En Aktif Hisseler16:00
|FADE
|22,44
|57.207.792
|% 10,00
|
|PKENT
|2.585,90
|5.775.201
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|12.874.337
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|14.042.903
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|4.891.703
|% 9,88
|
|EUKYO
|6,66
|4.473.128
|% -10,00
|
|TACTR
|32,10
|2.483.576
|% -8,49
|
|DENGE
|2,84
|1.349.596
|% -7,49
|
|YAPRK
|36,26
|6.045.492
|% -7,07
|
|UMPAS
|1,31
|22.697
|% -6,43
|
|GARAN
|8,35
|1.019.960.560
|% 1,21
|
|THYAO
|13,46
|667.412.858
|% 0,52
|
|KUTPO
|62,25
|586.061.615
|% 4,18
|
|SASA
|27,56
|344.124.685
|% -2,55
|
|AKBNK
|5,32
|341.790.710
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,17
|297.594.607
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,90
|239.001.944
|% -1,04
|
|GARAN
|8,35
|1.019.960.560
|% 1,21
|
|AKBNK
|5,32
|341.790.710
|% 0,00
|
|TSKB
|1,28
|65.957.555
|% 0,00
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6816
|8,6834
|% -0,58
|
|Euro
|10,3122
|10,3165
|% -0,78
|
|Sterlin
|11,9624
|12,0224
|% -0,75
|
|Frank
|9,3407
|9,3970
|% -1,07
|
|Riyal
|2,3032
|2,3148
|% -0,79
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-3,11
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,20
|
|Cumhuriyet
|3.247
|3.296
|-13,00
|
|Tam
|3.234
|3.315
|-12,01
|
|Yarım
|1.563
|1.604
|-5,81
|
|Çeyrek
|784
|802
|-2,91
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,85
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|0,90
|
Seans Raporu
16:00
daha fazla
-
16:13ESCOM
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 5.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 410, 502 adet işlem
-
16:12VANGD
Yüzde -6.54 oranında düşüşle 5.43 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 265, 269 adet işlem
-
16:11EGSER
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 12.26 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 396 adet işlem
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 65 kaybederek (% -0.31 ) 1, 478
-
16:10XU100
Endeks 1, 368 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 8, 268.00 milyon TL de