***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.07.2021 08:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2021 tarih ve E-12233903-310.01.01-7596 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy Yıldız Pazar Teknoloji ve İletişim 10 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun katılma paylarının ihracına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.
Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 07.07.2021 - 08.07.2021 olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945324
BIST
10:251.364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.364
En Düşük
1.358
10:258,6675
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0315
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6573
10:2510,2991
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0278
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2829
10:25495,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,72
|Açılış
|: 495,89
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler10:25
|INVEO
|130,30
|4.558.936
|% 9,96
|
|GEDIK
|8,72
|12.108.403
|% 9,96
|
|SELVA
|4,89
|20.242.918
|% 9,89
|
|EKIZ
|7,34
|75.653
|% 7,31
|
|SAYAS
|25,72
|4.713.060
|% 7,17
|
|KUTPO
|51,85
|1.503.598
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|209.279
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|1.148.400
|% -9,91
|
|DIRIT
|3,83
|35.730
|% -9,88
|
|OZRDN
|9,50
|2.097.844
|% -8,30
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|THYAO
|13,41
|82.231.240
|% 0,30
|
|ERBOS
|126,10
|63.241.790
|% -3,15
|
|KOZAL
|118,30
|59.093.310
|% 1,02
|
|SASA
|27,42
|58.667.029
|% 0,88
|
|EKGYO
|1,89
|51.611.754
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,06
|21.795.189
|% 0,00
|
|GARAN
|8,32
|126.022.431
|% 0,24
|
|PEKGY
|1,04
|13.123.341
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,16
|21.309.526
|% 0,00
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6642
|8,6675
|% -0,36
|
|Euro
|10,2898
|10,2991
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,9583
|12,0183
|% -0,33
|
|Frank
|9,3318
|9,3880
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3052
|2,3168
|% -0,31
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,50
|
|Altın Gr.
|496
|496
|0,57
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,26
|26,30
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,01
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|0,39
|