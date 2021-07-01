***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 21.06.2021 tarih ve E-12233903-310.01.01-7596 sayılı yazısı ile Ziraat Portföy BIST 50-30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonu 'nun katılma paylarının ihracına ilişkin talebimiz onaylanmıştır.Fon katılma paylarının halka arz tarihleri, 07.07.2021 - 08.07.2021 olarak belirlenmiştir.Halka arza ilişkin ayrıntılı esaslara Fon izahnamesinin 14. maddesinden ulaşılabilir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945325BIST