***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
30.07.2021 12:05
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname ve Fon Katılma Payı Satış Tarihi İlanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952974
BIST
13:221.384
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -7,48
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
13:228,4182
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0374
|Açılış
|: 8,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3974
13:2210,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0373
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9924
13:22494,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,29
|Açılış
|: 494,90
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
494,04
BIST En Aktif Hisseler13:20
|DOBUR
|14,08
|2.924.738
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|45.183.486
|% 9,99
|
|VKING
|6,50
|20.565.253
|% 9,98
|
|TSGYO
|2,79
|29.386.159
|% 9,84
|
|ULAS
|4,31
|10.757.044
|% 8,29
|
|METUR
|6,82
|91.611.222
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|18.936.806
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,83
|106.281.954
|% -7,70
|
|MEGAP
|6,83
|106.281.954
|% -7,70
|
|ISBIR
|5.000,00
|351.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,37
|735.912.261
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,34
|420.025.936
|% 1,30
|
|EREGL
|20,08
|309.759.366
|% 0,40
|
|ASELS
|15,51
|304.642.685
|% 1,64
|
|KARSN
|4,31
|272.359.680
|% 2,62
|
|YKBNK
|2,34
|420.025.936
|% 1,30
|
|GARAN
|8,37
|735.912.261
|% 0,36
|
|KARSN
|4,31
|272.359.680
|% 2,62
|
|ODAS
|1,79
|73.001.588
|% -2,72
|
|EKGYO
|1,83
|63.414.447
|% -0,54
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4149
|8,4169
|% -0,46
|
|Euro
|10,0118
|10,0171
|% -0,51
|
|Sterlin
|11,7239
|11,7827
|% -0,43
|
|Frank
|9,2584
|9,3142
|% -0,41
|
|Riyal
|2,2387
|2,2499
|% -0,44
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.828
|-0,11
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-2,20
|
|Cumhuriyet
|3.278
|3.328
|-27,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,11
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,60
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş.Ons
|25,52
|25,56
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,83
|74,83
|-0,27
|