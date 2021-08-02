***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.08.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954037
BIST
10:471.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:478,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0180
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:4710,0464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0099
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:47489,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,89
|Açılış
|: 489,35
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:45
|KTSKR
|24,22
|18.635.246
|% 9,99
|
|SELVA
|8,90
|25.366.192
|% 8,94
|
|ORGE
|6,43
|14.171.828
|% 7,89
|
|TSGYO
|2,98
|12.709.545
|% 7,58
|
|IDGYO
|3,22
|26.877.762
|% 7,33
|
|METUR
|6,40
|39.449.676
|% -6,16
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|PKENT
|2.110,00
|66.723
|% -4,37
|
|HURGZ
|1,60
|14.887.498
|% -4,19
|
|KARSN
|4,40
|199.917.893
|% -3,72
|
|KARSN
|4,40
|199.917.893
|% -3,72
|
|YKBNK
|2,40
|136.125.422
|% 0,42
|
|GARAN
|8,52
|123.015.737
|% 0,00
|
|ASELS
|15,72
|99.210.803
|% 1,35
|
|SISE
|7,66
|97.481.887
|% 0,92
|
|ODAS
|1,35
|81.906.623
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,40
|136.125.422
|% 0,42
|
|KARSN
|4,40
|199.917.893
|% -3,72
|
|CEMAS
|1,31
|49.093.769
|% -0,76
|
|EKGYO
|1,82
|48.120.796
|% 0,00
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4190
|8,4237
|% -0,17
|
|Euro
|10,0013
|10,0139
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6854
|11,7440
|% -0,09
|
|Frank
|9,2569
|9,3127
|% -0,23
|
|Riyal
|2,2378
|2,2491
|% -0,24
|
|10:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|-6,13
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,98
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,77
|74,77
|-0,64
|