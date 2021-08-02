***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.08.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954039
BIST
10:471.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,77
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:478,4237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:4710,0139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0226
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
|
10,0813
En Düşük
9,9884
10:47489,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -2,89
|Açılış
|: 489,35
|
|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:47
|KTSKR
|24,22
|18.668.911
|% 9,99
|
|SELVA
|8,91
|25.467.337
|% 9,06
|
|ORGE
|6,40
|14.542.099
|% 7,38
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|CEOEM
|9,21
|16.903.518
|% 5,86
|
|FADE
|13,88
|7.810.817
|% -2,94
|
|SANFM
|22,10
|1.405.418
|% -2,90
|
|MMCAS
|6,91
|2.073
|% -2,68
|
|ADESE
|1,21
|1.987.483
|% -2,42
|
|SNKRN
|25,00
|64.675
|% -2,34
|
|ODAS
|1,35
|82.050.738
|% 1,18
|
|BMSCH
|8,73
|33.021.183
|% 4,68
|
|SELVA
|8,91
|25.467.337
|% 9,06
|
|QUAGR
|27,02
|20.611.368
|% 1,96
|
|EDATA
|14,64
|18.909.274
|% 2,02
|
|ODAS
|1,35
|82.050.738
|% 1,18
|
|BMSCH
|8,73
|33.021.183
|% 4,68
|
|YAYLA
|4,03
|15.114.469
|% -0,49
|
|TURSG
|4,75
|13.975.662
|% 1,71
|
|HDFGS
|2,79
|8.184.527
|% 1,09
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4190
|8,4237
|% -0,17
|
|Euro
|10,0013
|10,0139
|% -0,23
|
|Sterlin
|11,6813
|11,7398
|% -0,13
|
|Frank
|9,2543
|9,3101
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2367
|2,2479
|% -0,29
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,76
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,78
|74,78
|-0,63
|