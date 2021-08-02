***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
02.08.2021 09:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954040
BIST
10:581.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.402
En Düşük
1.398
10:588,4190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0191
|Açılış
|: 8,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4787
En Düşük
8,4075
10:5810,0442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0077
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9850
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10,0813
En Düşük
9,9884
10:58489,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,60
|Açılış
|: 489,64
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|Önceki Kapanış
|: 492,24
|
493,98
En Düşük
488,63
BIST En Aktif Hisseler10:58
|KTSKR
|24,22
|18.900.261
|% 9,99
|
|INTEM
|39,56
|4.500.024
|% 9,95
|
|SELVA
|8,84
|26.648.906
|% 8,20
|
|BURVA
|24,60
|4.184.143
|% 7,33
|
|SUMAS
|61,85
|100.506
|% 6,73
|
|METUR
|6,32
|47.945.230
|% -7,33
|
|BAGFS
|15,54
|169.945
|% -5,53
|
|KARSN
|4,35
|240.135.947
|% -4,81
|
|HURGZ
|1,59
|15.426.892
|% -4,79
|
|PKENT
|2.105,80
|94.143
|% -4,56
|
|KARSN
|4,35
|240.135.947
|% -4,81
|
|YKBNK
|2,39
|150.155.946
|% 0,00
|
|GARAN
|8,49
|146.971.361
|% -0,35
|
|ASELS
|15,64
|115.800.475
|% 0,84
|
|KRDMD
|7,86
|103.668.935
|% 0,13
|
|ODAS
|1,32
|101.807.601
|% -1,07
|
|YKBNK
|2,39
|150.155.946
|% 0,00
|
|KARSN
|4,35
|240.135.947
|% -4,81
|
|CEMAS
|1,32
|62.462.871
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|49.137.082
|% 0,00
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4151
|8,4190
|% -0,23
|
|Euro
|9,9714
|10,0442
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6813
|11,7399
|% -0,13
|
|Frank
|9,2578
|9,3135
|% -0,22
|
|Riyal
|2,2372
|2,2485
|% -0,26
|
|10:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-5,46
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-2,60
|
|Cumhuriyet
|3.265
|3.315
|-11,00
|
|Tam
|3.251
|3.331
|-40,76
|
|Yarım
|1.571
|1.611
|-19,72
|
|Çeyrek
|788
|806
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,50
|74,50
|-0,91
|