***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
10.08.2021 15:37
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956907
BIST
15:251.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,39
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.439
En Düşük
1.426
15:258,5972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0411
|Açılış
|: 8,5950
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|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5742
15:2510,0953
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0659
|Açılış
|: 10,0650
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|Önceki Kapanış
|: 10,1400
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10,1897
En Düşük
10,0623
15:25477,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -2,25
|Açılış
|: 477,94
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KARYE
|11,88
|95.491.406
|% 10,00
|
|RODRG
|17,84
|1.996.849
|% 9,99
|
|SELGD
|6,17
|20.279.831
|% 9,98
|
|SNKRN
|28,00
|1.157.881
|% 9,98
|
|PENTA
|59,00
|16.658.294
|% 9,97
|
|DYOBY
|11,39
|121.375.659
|% -9,96
|
|FADE
|9,89
|53.741.278
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.898.900
|% -9,84
|
|SNGYO
|4,17
|54.735.600
|% -9,35
|
|MRSHL
|243,00
|3.468.682
|% -8,47
|
|SISE
|8,36
|949.622.086
|% 2,20
|
|EREGL
|19,70
|938.033.753
|% -4,00
|
|GENIL
|15,50
|788.029.749
|% 8,39
|
|GARAN
|9,10
|701.341.140
|% -0,44
|
|KRDMD
|7,95
|622.338.719
|% -0,25
|
|YKBNK
|2,47
|389.386.211
|% 1,23
|
|SISE
|8,36
|949.622.086
|% 2,20
|
|EKGYO
|1,87
|155.816.928
|% 0,54
|
|KRDMD
|7,95
|622.338.719
|% -0,25
|
|GARAN
|9,10
|701.341.140
|% -0,44
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5959
|8,5986
|% -0,46
|
|Euro
|10,0815
|10,0863
|% -0,74
|
|Sterlin
|11,8776
|11,9372
|% -0,35
|
|Frank
|9,2855
|9,3415
|% -0,58
|
|Riyal
|2,2861
|2,2976
|% -0,40
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|1,40
|
|Altın Gr.
|479
|479
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.182
|3.230
|-27,00
|
|Tam
|3.168
|3.248
|-22,74
|
|Yarım
|1.531
|1.571
|-11,00
|
|Çeyrek
|768
|786
|-5,50
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|70,00
|70,00
|0,96
|