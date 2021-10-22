***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
22.10.2021 16:41
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972003
BIST
16:361.476
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 21,03
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.477
En Düşük
1.454
16:369,5966
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0965
|Açılış
|: 9,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
16:3611,1891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1093
|Açılış
|: 11,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
16:36557,34
En Yüksek
|Değişim
|: 2,22%
|| 12,12
|Açılış
|: 557,38
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
558,03
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler16:35
|DOBUR
|41,14
|8.803.957
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.808.708
|% 9,97
|
|AKFGY
|5,70
|22.307.181
|% 9,83
|
|NUHCM
|43,66
|49.822.720
|% 9,48
|
|MERIT
|23,96
|33.382.393
|% -9,17
|
|FADE
|7,97
|221.090.407
|% -7,33
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GLCVY
|14,20
|543.594.469
|% -5,40
|
|GARAN
|9,05
|1.693.388.894
|% 0,67
|
|THYAO
|14,11
|906.147.185
|% 1,00
|
|SISE
|8,53
|883.471.207
|% 2,03
|
|TUPRS
|139,50
|863.571.512
|% 2,35
|
|KRDMD
|7,49
|777.291.833
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,53
|525.925.230
|% 1,61
|
|GARAN
|9,05
|1.693.388.894
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,95
|284.234.012
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,49
|777.291.833
|% 3,31
|
|SISE
|8,53
|883.471.207
|% 2,03
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5973
|9,6011
|% 1,06
|
|Euro
|11,1785
|11,1871
|% 0,97
|
|Sterlin
|13,1805
|13,2466
|% 0,78
|
|Frank
|10,4310
|10,4938
|% 1,12
|
|Riyal
|2,5502
|2,5630
|% 0,87
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|22,70
|
|Altın Gr.
|557
|557
|11,59
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.725
|101,00
|
|Tam
|3.651
|3.743
|102,81
|
|Yarım
|1.765
|1.811
|49,73
|
|Çeyrek
|885
|905
|24,87
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,58
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,15
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,72
|
Seans Raporu
16:35
daha fazla
-
16:45TSPOR
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 50, 573, 260 adet işlem
-
16:44KCHOL
Yüzde 4.33 oranında artışla 22.16 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 125, 857 adet işlem
-
16:42XU100
Endeks 1, 472 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 15, 145.00 milyon TL de
-
16:42KCHOL
Yüzde 4.43 oranında artışla 22.18 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 019, 843 adet işlem
-
16:40TSPOR
Yüzde 4.60 oranında artışla 4.09 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 411, 461 adet işlem