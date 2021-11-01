***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.11.2021 11:53
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973364
BIST
12:321.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 8,96
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.532
En Düşük
1.516
12:329,5387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0509
|Açılış
|: 9,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5154
12:3211,0424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0715
|Açılış
|: 11,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0130
12:32547,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -2,07
|Açılış
|: 547,96
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler12:32
|ZRGYO
|2,20
|7.218.596
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,97
|128.485.949
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|99.479.452
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|17.444.696
|% 9,95
|
|HEDEF
|3,43
|35.857.731
|% 9,94
|
|NUGYO
|14,04
|5.651.024
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|42.540.151
|% -9,91
|
|EGSER
|14,30
|26.811.580
|% -9,78
|
|ETILR
|4,70
|25.864
|% -5,81
|
|RHEAG
|2,18
|1.626.399
|% -5,22
|
|GARAN
|10,08
|1.519.657.851
|% 2,34
|
|THYAO
|15,29
|528.572.736
|% 2,14
|
|SISE
|8,47
|497.307.098
|% -2,19
|
|SASA
|30,08
|418.395.420
|% -3,09
|
|BIMAS
|62,85
|415.845.239
|% 1,13
|
|GARAN
|10,08
|1.519.657.851
|% 2,34
|
|YKBNK
|2,77
|355.381.578
|% 1,47
|
|DOHOL
|2,72
|231.940.709
|% 2,26
|
|AKBNK
|5,94
|380.902.460
|% 1,37
|
|SISE
|8,47
|497.307.098
|% -2,19
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5365
|9,5387
|% -0,53
|
|Euro
|11,0361
|11,0424
|% -0,64
|
|Sterlin
|13,0013
|13,0665
|% -0,59
|
|Frank
|10,3888
|10,4514
|% -0,37
|
|Riyal
|2,5374
|2,5501
|% -0,45
|
|12:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,51
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|10,00
|
|Tam
|3.594
|3.684
|7,74
|
|Yarım
|1.737
|1.782
|3,74
|
|Çeyrek
|871
|891
|1,87
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,87
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,33
|84,33
|0,61
|
Seans Raporu
12:32
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