***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982406
BIST
15:442.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
15:4413,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0994
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
15:4415,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0737
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6701
En Düşük
15,4514
15:44789,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 4,18
|Açılış
|: 788,86
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler15:44
|NIBAS
|11,44
|44.868.210
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|16.772.003
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|426.043.536
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,82
|3.543.993.951
|% 6,25
|
|KRDMD
|10,79
|2.987.645.531
|% 9,21
|
|THYAO
|21,40
|2.874.974.701
|% 5,00
|
|GARAN
|11,93
|2.470.629.642
|% -0,42
|
|ASELS
|24,50
|1.734.847.756
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,51
|976.573.442
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,60
|1.392.751.993
|% -0,83
|
|KRDMD
|10,79
|2.987.645.531
|% 9,21
|
|SISE
|15,82
|3.543.993.951
|% 6,25
|
|GARAN
|11,93
|2.470.629.642
|% -0,42
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7792
|13,7867
|% 0,73
|
|Euro
|15,5901
|15,6235
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,1412
|18,2322
|% 0,66
|
|Frank
|14,8986
|14,9884
|% 0,68
|
|Riyal
|3,6682
|3,6866
|% 0,98
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.778
|-7,92
|
|Altın Gr.
|790
|790
|5,26
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|31,00
|
|Tam
|5.202
|5.334
|25,50
|
|Yarım
|2.514
|2.580
|12,33
|
|Çeyrek
|1.261
|1.290
|6,17
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,24
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,18
|75,18
|-0,64
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
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15:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, BIMAS, TCELL
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15:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 05 artarak (% 1.52 ) 1, 806
-
15:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, RALYH, DOBUR, EUHOL, INTEM, KLNMA, ORMA, ISBIR, POLTK
-
15:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UTPYA, CRDFA, MMCAS, QNBFL, QNBFB, BASCM
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15:56
ORCAY, AYES, EUHOL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında