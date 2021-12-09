***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982407
BIST
17:192.051
En Yüksek
|Değişim
|: 2,34%
|| 46,83
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:1913,8092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,1219
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:1915,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,1082
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:19787,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,07
|Açılış
|: 787,90
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:19
|FLAP
|2,86
|121.724.865
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.291.788
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.289.800
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.255.448
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.454.921
|% -9,95
|
|THYAO
|22,36
|4.395.682.220
|% 9,72
|
|SISE
|16,08
|4.190.960.249
|% 7,99
|
|KRDMD
|10,81
|3.563.672.547
|% 9,41
|
|GARAN
|11,96
|2.813.428.842
|% -0,17
|
|ASELS
|25,00
|2.312.056.723
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,54
|1.162.601.041
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.600.590.480
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,81
|3.563.672.547
|% 9,41
|
|SISE
|16,08
|4.190.960.249
|% 7,99
|
|GARAN
|11,96
|2.813.428.842
|% -0,17
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7994
|13,8092
|% 0,89
|
|Euro
|15,6309
|15,6580
|% 0,70
|
|Sterlin
|18,1509
|18,2419
|% 0,71
|
|Frank
|14,8782
|14,9678
|% 0,54
|
|Riyal
|3,6650
|3,6833
|% 0,89
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-5,36
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,43
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|25,00
|
|Tam
|5.186
|5.318
|9,18
|
|Yarım
|2.507
|2.572
|4,43
|
|Çeyrek
|1.257
|1.286
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,72
|
Seans Raporu
17:19
daha fazla
-
17:33ANGEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 24.16 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 173, 835 adet işlem
-
17:32KRDMA
Yüzde 7.67 oranında artışla 9.83 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 590, 027 adet işlem
-
17:31XU100
Endeks 2, 052 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 38 üstünde . İşlem hacmi 43, 447.00 milyon TL de
-
17:31BERA
Yüzde 6.66 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 257, 573 adet işlem
-
17:30OSMEN
Yüzde 9.48 oranında artışla 31.64 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 108 adet işlem