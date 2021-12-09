***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982410
BIST
17:152.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 47,79
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:1513,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0928
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:1515,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0965
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:15787,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,54
|Açılış
|: 787,38
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:13
|FLAP
|2,86
|121.683.083
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.235.217
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.289.800
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.184.031
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.436.414
|% -9,95
|
|THYAO
|22,28
|4.274.879.809
|% 9,32
|
|SISE
|16,07
|4.161.336.755
|% 7,92
|
|KRDMD
|10,80
|3.518.676.216
|% 9,31
|
|GARAN
|11,97
|2.781.545.678
|% -0,08
|
|ASELS
|24,98
|2.276.272.481
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,55
|1.135.358.535
|% 0,39
|
|ODAS
|1,65
|198.803.002
|% 0,61
|
|PEKGY
|1,06
|117.759.075
|% -7,02
|
|VAKBN
|4,10
|449.718.317
|% 0,74
|
|HALKB
|5,27
|311.485.068
|% 0,76
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7952
|13,7972
|% 0,80
|
|Euro
|15,6207
|15,6465
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,1606
|18,2516
|% 0,77
|
|Frank
|14,8838
|14,9734
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6660
|3,6843
|% 0,92
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-5,36
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,43
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|25,00
|
|Tam
|5.186
|5.318
|9,18
|
|Yarım
|2.507
|2.572
|4,43
|
|Çeyrek
|1.257
|1.286
|2,22
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,72
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,72
|
Seans Raporu
17:13
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17:27ORCAY
Yüzde 6.23 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 783, 796 adet işlem
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, GARAN
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 73 artarak (% 2.51 ) 1, 823
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, AVGYO, BAGFS, INTEM, ISBIR, DOBUR, FLAP, ORMA, EUHOL, RALYH
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, BASCM, QNBFL, UTPYA, MMCAS, SEKUR, CRDFA, QNBFB