***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982415
BIST
15:442.034
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 29,69
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.049
En Düşük
2.010
15:4413,7867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0994
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
15:4415,6235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0737
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6701
En Düşük
15,4514
15:44788,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 4,03
|Açılış
|: 788,86
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler15:44
|NIBAS
|11,44
|44.867.615
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|16.772.003
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|DOBUR
|168,60
|12.729.637
|% 9,98
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|PCILT
|15,12
|426.043.460
|% -9,95
|
|QNBFL
|85,50
|1.155.276
|% -9,95
|
|SISE
|15,79
|3.539.616.007
|% 6,04
|
|KRDMD
|10,80
|2.980.195.632
|% 9,31
|
|THYAO
|21,38
|2.849.511.082
|% 4,91
|
|GARAN
|11,93
|2.467.125.220
|% -0,42
|
|ASELS
|24,50
|1.727.932.412
|% 2,51
|
|EKGYO
|2,51
|975.758.397
|% -1,18
|
|YKBNK
|3,60
|1.389.487.795
|% -0,83
|
|KRDMD
|10,80
|2.980.195.632
|% 9,31
|
|SISE
|15,79
|3.539.616.007
|% 6,04
|
|GARAN
|11,93
|2.467.125.220
|% -0,42
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7792
|13,7867
|% 0,73
|
|Euro
|15,5901
|15,6235
|% 0,47
|
|Sterlin
|18,1377
|18,2287
|% 0,64
|
|Frank
|14,8947
|14,9844
|% 0,65
|
|Riyal
|3,6674
|3,6858
|% 0,96
|
|15:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-8,39
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,23
|
|Cumhuriyet
|5.228
|5.307
|31,00
|
|Tam
|5.193
|5.324
|15,85
|
|Yarım
|2.510
|2.576
|7,66
|
|Çeyrek
|1.259
|1.288
|3,84
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,23
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|9,86
|9,87
|-0,01
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,72
|
Seans Raporu
15:44
daha fazla
-
15:54KUTPO
Yüzde 5.86 oranında artışla 128.30 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 464 adet işlem
-
15:53ANGEN
Yüzde 4.72 oranında artışla 23.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 930, 853 adet işlem
-
15:52ANGEN
Yüzde 4.37 oranında artışla 23.90 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 929, 752 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 65 artarak (% 1.60 ) 2, 206
-
15:51XU100
Endeks 2, 031 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 34, 461.00 milyon TL de