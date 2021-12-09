***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982421
BIST
17:152.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 47,79
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:1513,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0928
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:1515,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0965
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:15787,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,54
|Açılış
|: 787,38
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:13
|FLAP
|2,86
|121.683.083
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.235.217
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.289.800
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.204.716
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.447.331
|% -9,95
|
|THYAO
|22,30
|4.289.229.447
|% 9,42
|
|SISE
|16,06
|4.173.188.837
|% 7,86
|
|KRDMD
|10,83
|3.529.420.311
|% 9,62
|
|GARAN
|11,96
|2.805.180.467
|% -0,17
|
|ASELS
|24,98
|2.288.682.994
|% 4,52
|
|EKGYO
|2,54
|1.135.443.479
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,63
|1.599.402.780
|% 0,00
|
|KRDMD
|10,83
|3.529.420.311
|% 9,62
|
|SISE
|16,06
|4.173.188.837
|% 7,86
|
|GARAN
|11,96
|2.805.180.467
|% -0,17
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7952
|13,7972
|% 0,80
|
|Euro
|15,6207
|15,6465
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,1529
|18,2439
|% 0,73
|
|Frank
|14,8760
|14,9656
|% 0,53
|
|Riyal
|3,6648
|3,6832
|% 0,89
|
|17:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-8,83
|
|Altın Gr.
|789
|789
|4,27
|
|Cumhuriyet
|5.219
|5.298
|22,00
|
|Tam
|5.196
|5.327
|18,77
|
|Yarım
|2.511
|2.577
|9,07
|
|Çeyrek
|1.260
|1.288
|4,54
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,94
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,08
|75,08
|-0,74
|
Seans Raporu
17:13
daha fazla
-
17:29AVGYO
Yüzde 9.52 oranında artışla 2.07 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 474, 780 adet işlem
-
17:28METUR
Yüzde 9.43 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 996, 594 adet işlem
-
17:27ORCAY
Yüzde 6.23 oranında artışla 19.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 783, 796 adet işlem
-
17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TCELL, GARAN
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 44, 73 artarak (% 2.51 ) 1, 823