***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982428
BIST
17:152.052
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 47,79
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
17:1513,7801
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0928
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
17:1515,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0965
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
17:15787,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,54
|Açılış
|: 787,38
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler17:15
|FLAP
|2,86
|121.718.298
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.291.788
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.289.800
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.329.633
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|4.848.905
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|294.156
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|4.550.489
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|2.738.434
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.225.953
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.448.525
|% -9,95
|
|THYAO
|22,38
|4.361.840.316
|% 9,81
|
|SISE
|16,06
|4.183.590.145
|% 7,86
|
|KRDMD
|10,84
|3.558.301.805
|% 9,72
|
|GARAN
|11,96
|2.810.641.548
|% -0,17
|
|ASELS
|25,00
|2.300.863.314
|% 4,60
|
|EKGYO
|2,55
|1.136.138.378
|% 0,39
|
|YKBNK
|3,64
|1.599.739.640
|% 0,28
|
|KRDMD
|10,84
|3.558.301.805
|% 9,72
|
|SISE
|16,06
|4.183.590.145
|% 7,86
|
|GARAN
|11,96
|2.810.641.548
|% -0,17
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7772
|13,7801
|% 0,68
|
|Euro
|15,6249
|15,6463
|% 0,62
|
|Sterlin
|18,1585
|18,2496
|% 0,76
|
|Frank
|14,8850
|14,9747
|% 0,59
|
|Riyal
|3,6667
|3,6850
|% 0,94
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-3,73
|
|Altın Gr.
|787
|787
|2,65
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|9,70
|9,71
|-0,16
|
|B. Petrol
|75,10
|75,10
|-0,72
|