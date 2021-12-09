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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

09.12.2021 15:57
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982399


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BIST USD EURO ALTIN
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En Yüksek
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2.010
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FLAP 2,86 122.279.307 % 10,00  
NIBAS 11,44 45.753.655 % 10,00  
RALYH 15,30 6.683.560 % 9,99  
ISBIR 60,55 5.243.025 % 9,99  
POLTK 495,50 17.440.432 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 13,7742 13,7759 % 0,65  
Euro 15,5678 15,6064 % 0,36  
Sterlin 18,1517 18,2428 % 0,72  
Frank 14,8335 14,9228 % 0,24  
Riyal 3,6615 3,6799 % 0,80  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -8,72  
Altın Gr. 787 787 2,33  
Cumhuriyet 5.215 5.294 18,00  
Tam 5.190 5.322 13,04  
Yarım 2.508 2.574 6,30  
Çeyrek 1.258 1.287 3,16  
Gümüş.Ons 22,01 22,05 -0,42  
Gümüş Gr. 9,75 9,77 -0,11  
B. Petrol 74,94 74,94 -0,88  
Seans Raporu 18:05
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