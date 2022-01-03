***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:09
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987789
BIST
16:561.905
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 47,13
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
16:5613,0920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,1625
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
16:5614,8675
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -0,2388
|Açılış
|: 14,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
16:56760,48
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -19,18
|Açılış
|: 760,48
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler16:56
|CRFSA
|42,02
|3.211.883
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|9.100.926
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|341.797.285
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.511.997
|% 9,73
|
|EDIP
|3,06
|45.755.078
|% 9,68
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|NIBAS
|14,13
|21.353.175
|% -5,29
|
|AKGRT
|10,24
|13.260.893
|% -3,40
|
|PSDTC
|27,14
|13.499.728
|% -3,21
|
|PSDTC
|27,14
|13.499.728
|% -3,21
|
|THYAO
|21,22
|1.611.217.542
|% 5,99
|
|GARAN
|11,47
|1.590.809.650
|% 1,77
|
|EREGL
|28,64
|1.067.124.413
|% 1,70
|
|YKBNK
|3,44
|858.604.794
|% 1,78
|
|SISE
|13,63
|844.830.651
|% 1,87
|
|YKBNK
|3,44
|858.604.794
|% 1,78
|
|ODAS
|1,39
|234.651.128
|% 3,73
|
|GARAN
|11,47
|1.590.809.650
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,19
|286.474.627
|% 2,34
|
|AKBNK
|7,29
|574.402.303
|% 1,25
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0607
|13,0920
|% -1,23
|
|Euro
|14,8183
|14,8675
|% -1,58
|
|Sterlin
|17,6332
|17,7216
|% -1,34
|
|Frank
|14,2744
|14,3604
|% -1,36
|
|Riyal
|3,4821
|3,4996
|% -1,07
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|764
|764
|-15,35
|
|Cumhuriyet
|5.123
|5.200
|-134,00
|
|Tam
|5.085
|5.218
|-146,34
|
|Yarım
|2.458
|2.524
|-70,79
|
|Çeyrek
|1.233
|1.262
|-35,39
|
Seans Raporu
16:56
daha fazla
-
17:10VBTYZ
Yüzde 6.55 oranında artışla 22.46 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 521, 245 adet işlem
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17:09KUYAS
Yüzde 7.83 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 711, 711 adet işlem
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 58, 66 artarak (% 2.90 ) 2, 084
-
17:08XU100
Endeks 1, 906 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 62 üstünde . İşlem hacmi 18, 181.00 milyon TL de
-
17:07PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 433, 342 adet işlem