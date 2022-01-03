***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 11:27
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987814
BIST
15:421.907
En Yüksek
|Değişim
|: 2,63%
|| 48,94
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:4213,3100
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0555
|Açılış
|: 13,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:4215,1651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0588
|Açılış
|: 14,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:42774,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -5,44
|Açılış
|: 774,23
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:40
|CRFSA
|42,02
|3.171.838
|% 10,00
|
|MARKA
|4,63
|8.690.249
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,66
|337.734.598
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.358.056
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.869.332
|% 9,62
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,37
|50.576.309
|% -6,46
|
|NIBAS
|14,25
|20.070.501
|% -4,49
|
|AKGRT
|10,26
|12.124.053
|% -3,21
|
|DURDO
|19,35
|6.317.043
|% -2,91
|
|GARAN
|11,48
|1.416.516.779
|% 1,86
|
|THYAO
|20,96
|1.274.482.880
|% 4,70
|
|EREGL
|28,68
|977.066.501
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,45
|796.226.880
|% 2,07
|
|SISE
|13,67
|772.101.632
|% 2,17
|
|YKBNK
|3,45
|796.226.880
|% 2,07
|
|ODAS
|1,38
|179.823.187
|% 2,99
|
|GARAN
|11,48
|1.416.516.779
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,21
|245.292.968
|% 3,27
|
|AKBNK
|7,31
|504.286.059
|% 1,53
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3431
|13,3452
|% 0,68
|
|Euro
|15,1466
|15,2157
|% 0,72
|
|Sterlin
|17,6983
|17,7870
|% -0,97
|
|Frank
|14,3391
|14,4255
|% -0,91
|
|Riyal
|3,4905
|3,5080
|% -0,83
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,39
|
|Altın Gr.
|770
|770
|-9,75
|
|Cumhuriyet
|5.133
|5.211
|-123,00
|
|Tam
|5.097
|5.230
|-133,94
|
|Yarım
|2.463
|2.530
|-64,79
|
|Çeyrek
|1.236
|1.265
|-32,39
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,19
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,29
|78,29
|0,51
|
Seans Raporu
15:40
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 83 artarak (% 3.10 ) 2, 088
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15:53XU100
Endeks 1, 910 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 81 üstünde . İşlem hacmi 16, 013.00 milyon TL de
-
15:52PRKAB
Yüzde 8.43 oranında artışla 68.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 208, 837 adet işlem
-
15:51BANVT
Yüzde 6.34 oranında artışla 99.80 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 077 adet işlem
-
15:49PRKAB
Yüzde 8.11 oranında artışla 68.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 196, 258 adet işlem