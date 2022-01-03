***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
03.01.2022 14:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987982
BIST
15:251.910
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 52,08
|Açılış
|: 1.871
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858
|
1.915
En Düşük
1.865
15:2513,2192
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0353
|Açılış
|: 13,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,9425
En Düşük
12,7688
15:2515,0425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0638
|Açılış
|: 14,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,8246
En Düşük
14,5270
15:25769,28
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -10,39
|Açılış
|: 769,28
|
|Önceki Kapanış
|: 779,67
|
818,11
En Düşük
748,81
BIST En Aktif Hisseler15:25
|CRFSA
|42,02
|3.169.611
|% 10,00
|
|TSPOR
|6,66
|337.520.266
|% 9,90
|
|KRSTL
|2,82
|80.297.446
|% 9,73
|
|SKTAS
|2,62
|13.856.955
|% 9,62
|
|SONME
|39,70
|1.522.486
|% 8,77
|
|RODRG
|17,04
|837.116
|% -9,94
|
|BAGFS
|16,41
|49.845.131
|% -6,23
|
|NIBAS
|14,23
|19.902.610
|% -4,62
|
|AKGRT
|10,25
|11.978.268
|% -3,30
|
|DURDO
|19,36
|6.164.469
|% -2,86
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|THYAO
|21,00
|1.245.391.721
|% 4,90
|
|EREGL
|28,68
|961.618.811
|% 1,85
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|SISE
|13,65
|753.699.627
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,46
|785.632.049
|% 2,37
|
|ODAS
|1,39
|179.472.923
|% 3,73
|
|GARAN
|11,50
|1.389.979.755
|% 2,04
|
|EKGYO
|2,21
|238.668.480
|% 3,27
|
|TSKB
|1,49
|98.664.461
|% 3,47
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1945
|13,2192
|% -0,27
|
|Euro
|14,9708
|15,0425
|% -0,42
|
|Sterlin
|17,6608
|17,7493
|% -1,18
|
|Frank
|14,3050
|14,3912
|% -1,14
|
|Riyal
|3,4830
|3,5004
|% -1,05
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|-7,20
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,63
|
|Cumhuriyet
|5.127
|5.205
|-129,00
|
|Tam
|5.106
|5.240
|-124,19
|
|Yarım
|2.468
|2.535
|-60,08
|
|Çeyrek
|1.238
|1.267
|-30,03
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,80
|-0,12
|
|B. Petrol
|78,35
|78,35
|0,57
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:41SKTAS
Yüzde 9.62 oranında artışla 2.62 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 384, 187 adet işlem
-
15:39PRKAB
Yüzde 7.79 oranında artışla 67.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 158, 437 adet işlem
-
15:38XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 64, 46 artarak (% 3.18 ) 2, 089
-
15:38XU100
Endeks 1, 911 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 87 üstünde . İşlem hacmi 15, 699.00 milyon TL de
-
15:38TOASO
Yüzde 8.52 oranında artışla 82.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 530, 691 adet işlem