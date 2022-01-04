***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname









***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 31.12.2021 tarih ve E-12233903-305.01.01-15216 tarihli yazısına istinaden "Ziraat Portföy Başak Para Piyasası Fonu"nun katılma paylarının ihracına izin verilmiş olup fonun katılma paylarının satış tarihi 17.01.2022 olarak belirlenmiştir.Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988639BIST