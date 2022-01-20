***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
20.01.2022 14:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995360
BIST
18:002.014
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -27,87
|Açılış
|: 2.056
|
|Önceki Kapanış
|: 2.042
|
2.066
En Düşük
1.984
18:0013,3715
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0052
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5500
|
13,3937
En Düşük
13,3152
18:0015,1889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0449
|Açılış
|: 15,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3600
|
15,1889
En Düşük
15,0961
18:00788,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -6,98
|Açılış
|: 788,69
|
|Önceki Kapanış
|: 795,77
|
802,08
En Düşük
783,58
BIST En Aktif Hisseler18:00
|RODRG
|19,36
|2.566.891
|% 10,00
|
|KRTEK
|10,78
|82.594.996
|% 10,00
|
|PKENT
|325,80
|99.063.474
|% 9,99
|
|SANEL
|8,71
|6.624.486
|% 9,97
|
|KAPLM
|42,78
|46.878.048
|% 9,97
|
|UZERB
|66,00
|1.807.278
|% -9,96
|
|AKFGY
|5,84
|4.486.872
|% -9,88
|
|ADEL
|31,24
|12.079.640
|% -8,87
|
|ANELE
|2,24
|65.224.565
|% -8,20
|
|QNBFL
|89,00
|635.326
|% -7,58
|
|THYAO
|28,10
|4.728.287.964
|% 2,55
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|PETKM
|8,86
|2.516.205.207
|% -3,49
|
|YKBNK
|4,02
|3.633.479.076
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,40
|933.931.816
|% -2,83
|
|KRDMD
|12,65
|4.523.404.660
|% 2,85
|
|HALKB
|5,49
|1.790.893.348
|% 2,81
|
|GARAN
|11,94
|3.802.599.503
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3588
|13,3715
|% -0,04
|
|Euro
|15,1045
|15,1889
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,0872
|18,1779
|% -0,81
|
|Frank
|14,4837
|14,5709
|% -0,86
|
|Riyal
|3,5459
|3,5637
|% -0,66
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,26
|
|Altın Gr.
|789
|789
|-7,08
|
|Cumhuriyet
|5.265
|5.344
|-10,00
|
|Tam
|5.241
|5.374
|-6,07
|
|Yarım
|2.533
|2.599
|-2,93
|
|Çeyrek
|1.271
|1.300
|-1,47
|
|Gümüş.Ons
|24,35
|24,39
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,47
|-0,04
|
|B. Petrol
|87,41
|87,41
|0,05
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:58AKFGY
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 5.84 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 171 adet işlem
-
17:57KUTPO
Yüzde -8.75 oranında düşüşle 83.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 409, 669 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, ASELS, SASA
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -49 kaybederek (% -2.67 ) 1, 785
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAMAT, EKIZ, EDATA, KGYO, RODRG, SANEL, PKENT