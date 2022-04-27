***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
27.04.2022 14:31
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024220
BIST
15:592.448
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -3,10
|Açılış
|: 2.460
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.478
En Düşük
2.440
15:5914,7960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0124
|Açılış
|: 14,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8450
|
14,8317
En Düşük
14,7314
15:5915,5844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0421
|Açılış
|: 15,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6700
|
15,6955
En Düşük
15,5317
15:59897,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,41
|Açılış
|: 897,50
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
902,70
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EGGUB
|251,90
|11.352.629
|% 10,00
|
|SKBNK
|1,21
|226.371.818
|% 10,00
|
|BOSSA
|44,00
|23.479.493
|% 10,00
|
|CASA
|127,60
|855.602
|% 10,00
|
|POLHO
|3,42
|114.814.306
|% 9,97
|
|KZBGY
|62,30
|20.248.747
|% -9,97
|
|DAGHL
|25,14
|1.216.298
|% -9,96
|
|BMSCH
|7,90
|43.000.300
|% -7,82
|
|SERVE
|23,50
|677.824
|% -6,37
|
|DAGI
|3,39
|25.957.761
|% -5,31
|
|THYAO
|41,38
|4.494.383.840
|% 2,17
|
|GARAN
|15,01
|1.821.522.847
|% 0,27
|
|AKBNK
|9,06
|1.237.775.692
|% -0,98
|
|SISE
|17,96
|1.148.976.611
|% 0,79
|
|YKBNK
|4,97
|1.087.098.727
|% 0,40
|
|ALBRK
|1,26
|427.121.923
|% -3,08
|
|EKGYO
|2,71
|783.397.780
|% 3,04
|
|YKBNK
|4,97
|1.087.098.727
|% 0,40
|
|SKBNK
|1,21
|226.371.818
|% 10,00
|
|AKBNK
|9,06
|1.237.775.692
|% -0,98
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7939
|14,7960
|% -0,08
|
|Euro
|15,5694
|15,5844
|% -0,27
|
|Sterlin
|18,3486
|18,4406
|% -0,93
|
|Frank
|15,1057
|15,1967
|% -0,74
|
|Riyal
|3,9330
|3,9527
|% -0,07
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.886
|-0,51
|
|Altın Gr.
|898
|898
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|5.986
|6.077
|-17,00
|
|Tam
|5.949
|6.097
|-29,84
|
|Yarım
|2.875
|2.949
|-14,44
|
|Çeyrek
|1.442
|1.475
|-7,22
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|-0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|-0,35
|
Seans Raporu
15:59
daha fazla
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16:14KLSYN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 1.99 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 396, 030 adet işlem
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16:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 76 kaybederek (% -0.46 ) 2, 732
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16:12XU100
Endeks 2, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 22 altında . İşlem hacmi 26, 365.00 milyon TL de
-
16:12BMSCH
Yüzde -7.82 oranında düşüşle 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 371, 449 adet işlem
-
16:07XU100
Endeks 2, 449 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 26, 173.00 milyon TL de