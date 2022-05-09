***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
09.05.2022 09:10
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027624
BIST
12:042.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 25,34
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
12:0415,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1592
|Açılış
|: 15,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2442
En Düşük
15,0772
12:0416,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1945
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
12:04912,35
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 13,08
|Açılış
|: 912,56
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,42
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler12:02
|IMASM
|24,12
|15.678.410
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|528.993
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|21.833.860
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|24.378.750
|% 9,73
|
|IZINV
|20,98
|20.082.944
|% 8,99
|
|GMTAS
|2,97
|11.757.911
|% -10,00
|
|GEDZA
|24,96
|36.286.105
|% -8,97
|
|KARSN
|5,09
|450.901.371
|% -6,78
|
|AKSGY
|2,19
|13.655.858
|% -5,19
|
|TEZOL
|17,78
|65.544.304
|% -5,02
|
|SISE
|19,66
|1.311.771.029
|% 2,08
|
|THYAO
|42,76
|1.072.719.998
|% 1,09
|
|KRDMD
|16,56
|1.006.800.831
|% 1,41
|
|EREGL
|34,24
|852.699.486
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,83
|809.345.654
|% 5,60
|
|EKGYO
|2,83
|809.345.654
|% 5,60
|
|YKBNK
|4,86
|487.521.026
|% 0,00
|
|KARSN
|5,09
|450.901.371
|% -6,78
|
|DOHOL
|3,76
|296.379.302
|% 1,90
|
|AKBNK
|8,72
|587.368.076
|% 0,69
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2366
|15,2436
|% 1,05
|
|Euro
|16,1164
|16,1336
|% 1,21
|
|Sterlin
|18,7365
|18,8305
|% 1,04
|
|Frank
|15,2736
|15,3656
|% 1,03
|
|Riyal
|4,0480
|4,0683
|% 0,96
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|9,59
|
|Altın Gr.
|912
|913
|13,43
|
|Cumhuriyet
|6.124
|6.216
|12,00
|
|Tam
|6.131
|6.287
|35,02
|
|Yarım
|2.963
|3.041
|16,94
|
|Çeyrek
|1.486
|1.521
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|21,94
|21,96
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,18
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,61
|
Seans Raporu
12:02
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-
12:17KAPLM
Yüzde 6.02 oranında artışla 96.80 lira fiyatla işlem gören hissede 373, 287 adet işlem
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12:16ZRGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 352, 573 adet işlem
-
12:15XU100
Endeks 2, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 15, 188.00 milyon TL de
-
12:15SNGYO
Yüzde 4.55 oranında artışla 8.28 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 603, 629 adet işlem
-
12:14ZRGYO
Yüzde 4.62 oranında artışla 3.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 275, 117 adet işlem