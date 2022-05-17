***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 11:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030781
BIST
13:042.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,45
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
13:0415,9579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0558
|Açılış
|: 15,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
13:0416,7944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0372
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
13:04933,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 4,64
|Açılış
|: 933,04
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler13:02
|ORCAY
|21,90
|86.206.854
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.752.995
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.604.774
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.092.257
|% 9,93
|
|MANAS
|25,58
|40.738.861
|% 7,93
|
|UFUK
|37,02
|1.041.745
|% -8,55
|
|OYAYO
|8,30
|3.809.505
|% -5,79
|
|YBTAS
|19.100,00
|57.300
|% -5,51
|
|EPLAS
|16,20
|12.344.801
|% -4,93
|
|LKMNH
|17,57
|6.403.240
|% -4,92
|
|THYAO
|41,88
|2.242.950.141
|% -0,48
|
|SISE
|20,02
|877.061.115
|% 0,55
|
|SAHOL
|19,65
|657.131.661
|% 1,18
|
|HEKTS
|25,70
|565.667.507
|% 4,22
|
|YKBNK
|4,30
|555.727.551
|% 0,94
|
|EKGYO
|2,65
|408.721.954
|% 0,76
|
|YKBNK
|4,30
|555.727.551
|% 0,94
|
|SKBNK
|1,17
|106.540.824
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|510.178.460
|% 1,66
|
|THYAO
|41,88
|2.242.950.141
|% -0,48
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9471
|15,9614
|% 0,37
|
|Euro
|16,7840
|16,8023
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,7293
|19,8283
|% -0,43
|
|Frank
|15,9511
|16,0471
|% 0,04
|
|Riyal
|4,2388
|4,2601
|% 0,26
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|5,34
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,32
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.347
|55,45
|
|Yarım
|2.991
|3.070
|26,82
|
|Çeyrek
|1.500
|1.535
|13,42
|
|Gümüş.Ons
|21,72
|21,77
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,15
|