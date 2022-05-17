***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
17.05.2022 13:25
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030812
BIST
16:382.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -7,57
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
16:3815,9820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0799
|Açılış
|: 16,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9830
En Düşük
15,7603
16:3816,8323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0751
|Açılış
|: 16,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8455
En Düşük
16,5955
16:38931,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 2,74
|Açılış
|: 931,11
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
934,08
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler16:38
|ORCAY
|21,90
|132.584.746
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|44.512.035
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.933.187
|% 9,95
|
|GSRAY
|3,54
|137.936.150
|% 9,94
|
|LIDFA
|6,09
|10.403.785
|% 9,93
|
|LKMNH
|16,70
|16.894.992
|% -9,63
|
|SERVE
|24,60
|473.793
|% -7,17
|
|OYAYO
|8,18
|4.646.413
|% -7,15
|
|SMRTG
|23,28
|137.504.724
|% -6,66
|
|OZRDN
|10,36
|3.712.755
|% -6,58
|
|THYAO
|42,32
|3.969.957.786
|% 0,57
|
|SISE
|19,96
|1.901.674.463
|% 0,25
|
|GARAN
|15,01
|1.574.783.332
|% 0,27
|
|YKBNK
|4,32
|1.262.714.874
|% 1,41
|
|SAHOL
|19,42
|1.167.590.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,32
|1.262.714.874
|% 1,41
|
|EKGYO
|2,62
|631.570.246
|% -0,38
|
|AKBNK
|8,01
|1.125.279.577
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,17
|161.039.940
|% 0,00
|
|GARAN
|15,01
|1.574.783.332
|% 0,27
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9640
|15,9820
|% 0,50
|
|Euro
|16,8245
|16,8323
|% 0,45
|
|Sterlin
|19,7739
|19,8731
|% -0,21
|
|Frank
|15,9675
|16,0637
|% 0,15
|
|Riyal
|4,2461
|4,2674
|% 0,43
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-1,79
|
|Altın Gr.
|931
|931
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.218
|6.312
|54,00
|
|Tam
|6.188
|6.344
|51,97
|
|Yarım
|2.991
|3.069
|25,14
|
|Çeyrek
|1.500
|1.534
|12,57
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,60
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,09
|11,11
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|0,93
|
Seans Raporu
16:38
daha fazla
-
16:53EPLAS
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 15.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 660, 778 adet işlem
-
16:51XU100
Endeks 2, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 32 altında . İşlem hacmi 26, 233.00 milyon TL de
-
16:48EPLAS
Yüzde -5.58 oranında düşüşle 16.09 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 650, 494 adet işlem
-
16:47SMRTG
Yüzde -6.66 oranında düşüşle 23.28 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 561, 611 adet işlem
-
16:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, KRDMD