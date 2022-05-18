***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.05.2022 10:28
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031069
BIST
18:052.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,22
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.412
En Düşük
2.382
18:0515,8615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0769
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0450
|
15,9806
En Düşük
15,8143
18:0516,8006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1134
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8500
|
16,8619
En Düşük
16,6727
18:05937,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 7,65
|Açılış
|: 937,87
|
|Önceki Kapanış
|: 930,23
|
944,54
En Düşük
927,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|ACSEL
|53,90
|12.096.033
|% 0,00
|
|ADEL
|24,00
|3.145.941
|% 0,00
|
|ADESE
|0,77
|33.947.080
|% 0,00
|
|AEFES
|30,24
|59.324.991
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,88
|89.739.717
|% 0,00
|
|THYAO
|42,40
|4.915.746.550
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SISE
|19,91
|2.301.804.349
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,39
|1.870.150.718
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,62
|754.915.744
|% 0,00
|
|AKBNK
|8,11
|1.546.404.555
|% 0,00
|
|GARAN
|15,65
|2.662.824.302
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,17
|203.079.179
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,8364
|15,8519
|% -0,54
|
|Euro
|16,7313
|16,7529
|% 0,39
|
|Sterlin
|19,7110
|19,8098
|% 0,59
|
|Frank
|16,2291
|16,3268
|% 1,13
|
|Riyal
|4,2154
|4,2365
|% -0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|22,66
|
|Altın Gr.
|938
|938
|8,06
|
|Cumhuriyet
|6.288
|6.383
|54,00
|
|Tam
|6.244
|6.404
|46,88
|
|Yarım
|3.018
|3.098
|22,68
|
|Çeyrek
|1.514
|1.549
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|21,78
|21,82
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,14
|0,17
|
|B. Petrol
|107
|107
|-2,13
|