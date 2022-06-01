***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 15:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033859
BIST
16:582.590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 20,88
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
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2.598
En Düşük
2.565
16:5816,4803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0881
|Açılış
|: 16,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4821
En Düşük
16,3796
16:5817,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,2089
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
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17,7393
En Düşük
17,4621
16:58987,50
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 14,27
|Açılış
|: 987,50
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|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
989,39
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:56
|YUNSA
|31,24
|27.199.099
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.935.008
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.466.378
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.441.173
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|318.241.186
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.499.896
|% -9,94
|
|TSKB
|2,12
|392.973.526
|% -7,83
|
|FENER
|43,12
|142.844.151
|% -4,14
|
|SANFM
|34,96
|12.941.703
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|3.376.253.723
|% 0,57
|
|SASA
|40,54
|2.685.344.209
|% 7,48
|
|AKBNK
|8,69
|1.895.856.661
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.382.455.875
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,15
|1.332.796.342
|% 0,33
|
|AKBNK
|8,69
|1.895.856.661
|% 2,72
|
|YKBNK
|4,83
|1.006.587.517
|% 1,90
|
|EKGYO
|2,81
|551.516.276
|% 0,00
|
|TSKB
|2,12
|392.973.526
|% -7,83
|
|SKBNK
|1,26
|195.974.481
|% -2,33
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4673
|16,4780
|% 0,52
|
|Euro
|17,6983
|17,7570
|% 1,49
|
|Sterlin
|20,5797
|20,6829
|% 0,86
|
|Frank
|17,0820
|17,1849
|% 0,78
|
|Riyal
|4,3791
|4,4011
|% 0,50
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|20,70
|
|Altın Gr.
|987
|987
|14,27
|
|Cumhuriyet
|6.561
|6.661
|72,00
|
|Tam
|6.533
|6.695
|75,22
|
|Yarım
|3.158
|3.239
|36,38
|
|Çeyrek
|1.584
|1.619
|18,20
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|0,77
|