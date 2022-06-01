***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
01.06.2022 15:15
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033860
BIST
16:242.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,82
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:2416,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0955
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4877
En Düşük
16,3796
16:2417,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2397
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:24984,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 11,41
|Açılış
|: 984,63
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
985,93
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:22
|YUNSA
|31,24
|27.018.345
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.679.175
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.386.040
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.287.951
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.019.278
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.364.092
|% -9,94
|
|FENER
|43,08
|128.430.551
|% -4,22
|
|DAPGM
|30,42
|19.565.330
|% -3,98
|
|AVGYO
|2,69
|16.522.441
|% -3,93
|
|THYAO
|49,58
|3.192.803.429
|% 0,65
|
|SASA
|40,74
|2.509.912.876
|% 8,01
|
|AKBNK
|8,64
|1.663.356.856
|% 2,13
|
|SISE
|20,96
|1.312.312.001
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,12
|1.236.684.449
|% 0,13
|
|YKBNK
|4,82
|946.732.881
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.663.356.856
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|455.573.244
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|182.750.385
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|467.938.848
|% -0,36
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4672
|16,4769
|% 0,52
|
|Euro
|17,6740
|17,7158
|% 1,26
|
|Sterlin
|20,6155
|20,7189
|% 1,03
|
|Frank
|17,1044
|17,2075
|% 0,91
|
|Riyal
|4,3796
|4,4015
|% 0,50
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|13,47
|
|Altın Gr.
|985
|985
|11,52
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.513
|6.677
|56,40
|
|Yarım
|3.148
|3.230
|27,28
|
|Çeyrek
|1.579
|1.615
|13,64
|
|Gümüş.Ons
|22,08
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|0,19
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,99
|
Seans Raporu
16:22
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16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 89 artarak (% 0.98 ) 2, 883
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16:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, AKBNK, EKGYO
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16:37XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 30, 025.00 milyon TL de
-
16:37TRCAS
Yüzde 6.57 oranında artışla 7.30 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 209, 274 adet işlem
-
16:35NATEN
Yüzde 5.50 oranında artışla 63.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 201, 307 adet işlem