***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.06.2022 09:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035626
BIST
12:362.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 31,85
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
|
2.575
En Düşük
2.532
12:3617,2315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1053
|Açılış
|: 17,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2050
|
17,2315
En Düşük
17,0843
12:3618,5880
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1942
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4400
|
18,5980
En Düşük
18,3717
12:361.023,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,00
|Açılış
|: 1.023,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:35
|EUREN
|19,65
|35.974.965
|% 9,96
|
|QUAGR
|30,02
|76.339.005
|% 7,83
|
|RYSAS
|8,84
|35.336.297
|% 7,54
|
|FONET
|12,78
|32.102.933
|% 7,49
|
|INVES
|36,00
|23.349.108
|% 7,46
|
|TSGYO
|6,75
|50.101.912
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.642.402
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|118.574.283
|% -6,35
|
|THYAO
|47,44
|2.587.210.539
|% 1,54
|
|SISE
|22,48
|1.281.479.533
|% 2,84
|
|SAHOL
|19,93
|825.550.187
|% 0,35
|
|SASA
|43,80
|738.693.984
|% 2,29
|
|TOASO
|66,45
|615.669.975
|% 0,61
|
|SEGYO
|1,18
|118.574.283
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,67
|254.078.378
|% -0,37
|
|ODAS
|2,96
|258.144.241
|% 3,14
|
|DOHOL
|4,07
|301.375.240
|% 2,52
|
|KARSN
|7,18
|509.897.581
|% 3,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2161
|17,2294
|% 0,60
|
|Euro
|18,5163
|18,5722
|% 0,97
|
|Sterlin
|21,4835
|21,5912
|% 0,36
|
|Frank
|17,5304
|17,6361
|% 0,56
|
|Riyal
|4,5756
|4,5985
|% 0,52
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|2,78
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-6,00
|
|Tam
|6.777
|6.948
|-9,79
|
|Yarım
|3.275
|3.361
|-4,73
|
|Çeyrek
|1.643
|1.680
|-2,37
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,17
|0,02
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,14
|