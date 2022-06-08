Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

08.06.2022 09:12
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

İzahname




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035626


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:362.572
Değişim :  1,25% |  31,85
Açılış :  2.546  
Önceki Kapanış :  2.540  
En Yüksek
2.575 En Düşük
2.532
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EUREN 19,65 35.974.965 % 9,96  
QUAGR 30,02 76.339.005 % 7,83  
RYSAS 8,84 35.336.297 % 7,54  
FONET 12,78 32.102.933 % 7,49  
INVES 36,00 23.349.108 % 7,46  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Dolar 17,2161 17,2294 % 0,60  
Euro 18,5163 18,5722 % 0,97  
Sterlin 21,4835 21,5912 % 0,36  
Frank 17,5304 17,6361 % 0,56  
Riyal 4,5756 4,5985 % 0,52  
daha fazla
12:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.849 -4,23  
Altın Gr. 1.023 1.024 2,78  
Cumhuriyet 6.809 6.912 -6,00  
Tam 6.777 6.948 -9,79  
Yarım 3.275 3.361 -4,73  
Çeyrek 1.643 1.680 -2,37  
Gümüş.Ons 21,99 22,01 -0,05  
Gümüş Gr. 12,15 12,17 0,02  
B. Petrol 124 124 0,14  
Seans Raporu 12:35
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru