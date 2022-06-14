***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
14.06.2022 11:51
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037153
BIST
13:542.508
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -1,02
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.525
En Düşük
2.502
13:5417,2883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0237
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3076
En Düşük
17,2142
13:5418,1401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1310
|Açılış
|: 18,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
13:541.015,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 11,34
|Açılış
|: 1.015,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.016,26
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler13:52
|TETMT
|243,40
|9.029.697
|% 9,99
|
|UFUK
|67,00
|1.358.157
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,70
|3.786.024
|% 9,82
|
|BALAT
|10,00
|642.922
|% 8,81
|
|YGGYO
|20,10
|3.132.206
|% 8,53
|
|TSGYO
|4,45
|3.540.100
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|8.564.606
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ISGYO
|12,13
|197.872.923
|% -5,75
|
|YBTAS
|18.100,00
|55.260
|% -4,23
|
|THYAO
|46,78
|1.495.481.466
|% -0,17
|
|EREGL
|30,22
|1.072.014.720
|% -0,66
|
|SISE
|21,92
|894.899.298
|% -0,09
|
|SASA
|44,54
|825.959.261
|% -0,04
|
|KRDMD
|13,18
|471.551.449
|% 1,15
|
|MARTI
|1,51
|290.822.512
|% 7,86
|
|TSKB
|2,13
|233.514.607
|% -3,18
|
|ISCTR
|4,71
|380.588.269
|% -1,87
|
|YKBNK
|4,60
|347.965.299
|% -0,43
|
|DOHOL
|4,04
|247.776.040
|% 0,25
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2805
|17,2925
|% 0,16
|
|Euro
|18,1177
|18,1340
|% 0,69
|
|Sterlin
|20,8469
|20,9514
|% 0,92
|
|Frank
|17,2477
|17,3516
|% 0,43
|
|Riyal
|4,5934
|4,6164
|% 0,09
|
|13:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|16,39
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.015
|10,92
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.740
|6.838
|50,00
|
|Yarım
|3.309
|3.345
|25,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.672
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,46
|21,48
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,25
|
|B. Petrol
|120
|120
|-1,32
|