***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 09:54
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037568
BIST
13:262.506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 20,94
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
13:2617,3221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0238
|Açılış
|: 17,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2717
13:2618,2286
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0466
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1532
13:261.028,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,46
|Açılış
|: 1.028,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler13:26
|ORMA
|28,60
|42.908
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.631.011
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,60
|3.436.851
|% 9,96
|
|SANEL
|6,77
|7.873.180
|% 9,90
|
|GWIND
|7,77
|89.302.208
|% 7,77
|
|TDGYO
|6,37
|1.651.980
|% -4,50
|
|DOAS
|76,60
|87.504.944
|% -4,07
|
|RHEAG
|1,71
|333.309
|% -3,93
|
|ODAS
|2,93
|327.608.772
|% -2,98
|
|DOBUR
|49,94
|922.446
|% -2,93
|
|THYAO
|47,76
|2.000.325.027
|% 0,89
|
|EREGL
|29,08
|1.159.897.197
|% -0,41
|
|SISE
|21,68
|1.080.258.712
|% 2,94
|
|KOZAL
|190,50
|840.697.109
|% 6,07
|
|SASA
|44,96
|801.433.894
|% -1,06
|
|PRDGS
|2,79
|432.415.247
|% 1,09
|
|ODAS
|2,93
|327.608.772
|% -2,98
|
|EKGYO
|2,56
|198.225.044
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,72
|316.671.392
|% 1,51
|
|DOHOL
|3,94
|244.183.778
|% 1,03
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3170
|17,3221
|% 0,14
|
|Euro
|18,2198
|18,2286
|% -0,25
|
|Sterlin
|21,2559
|21,3625
|% -0,24
|
|Frank
|17,8729
|17,9806
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6010
|4,6241
|% 0,08
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-10,34
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.808
|6.910
|-56,00
|
|Yarım
|3.342
|3.380
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|21,85
|21,88
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|-0,05
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,15
|