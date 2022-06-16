***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 10:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037584
BIST
15:322.515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 29,55
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.518
En Düşük
2.486
15:3217,3106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0123
|Açılış
|: 17,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
15:3218,1570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,1182
|Açılış
|: 18,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
15:321.029,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,31
|Açılış
|: 1.029,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|5.000.752
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|TSGYO
|5,34
|71.670.642
|% 9,20
|
|EMKEL
|2,66
|13.880.906
|% 8,57
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,35
|3.823.356
|% -4,80
|
|BAYRK
|5,98
|6.164.571
|% -4,01
|
|DOAS
|77,00
|107.324.583
|% -3,57
|
|THYAO
|47,94
|2.746.187.104
|% 1,27
|
|EREGL
|28,82
|2.221.006.623
|% -1,30
|
|SISE
|21,68
|1.286.563.065
|% 2,94
|
|SASA
|45,68
|1.279.744.555
|% 0,53
|
|KOZAL
|192,00
|970.222.915
|% 6,90
|
|PRDGS
|2,80
|464.092.985
|% 1,45
|
|ODAS
|2,95
|395.105.455
|% -2,32
|
|YKBNK
|4,74
|544.878.995
|% 1,94
|
|AKBNK
|8,68
|786.188.063
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,57
|218.820.784
|% 0,78
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2946
|17,3072
|% 0,05
|
|Euro
|18,1502
|18,1683
|% -0,58
|
|Sterlin
|21,1751
|21,2812
|% -0,62
|
|Frank
|17,8781
|17,9858
|% 0,29
|
|Riyal
|4,6005
|4,6236
|% 0,06
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,53
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.029
|-4,40
|
|Cumhuriyet
|6.827
|6.930
|66,00
|
|Tam
|6.812
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.344
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.675
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,17
|
Seans Raporu
15:30
daha fazla
-
15:45KOZAA
Yüzde 8.46 oranında artışla 28.96 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 886, 637 adet işlem
-
15:44GWIND
Yüzde 5.13 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 073, 606 adet işlem
-
15:43IPEKE
Yüzde 6.59 oranında artışla 18.75 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 536, 346 adet işlem
-
15:41ZRGYO
Yüzde 6.01 oranında artışla 3.35 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 642, 738 adet işlem
-
15:40PEGYO
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 311, 498 adet işlem