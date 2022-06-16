***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.06.2022 10:29
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037585
BIST
14:272.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 23,43
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.514
En Düşük
2.486
14:2717,2962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3100
|
17,3273
En Düşük
17,2421
14:2718,1761
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0991
|Açılış
|: 18,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,2939
En Düşük
18,1090
14:271.026,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,68
|Açılış
|: 1.026,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.023,71
BIST En Aktif Hisseler14:27
|ORMA
|28,60
|98.936
|% 10,00
|
|IMASM
|48,74
|4.881.875
|% 9,97
|
|LIDFA
|10,57
|5.264.066
|% 9,65
|
|SANEL
|6,74
|8.498.253
|% 9,42
|
|DAGHL
|29,32
|1.371.005
|% 8,35
|
|BRKO
|1,44
|1.733.739
|% -10,00
|
|DOBUR
|48,00
|1.159.902
|% -6,71
|
|TDGYO
|6,37
|2.702.842
|% -4,50
|
|DOAS
|76,70
|94.444.385
|% -3,94
|
|BAYRK
|6,00
|4.852.291
|% -3,69
|
|THYAO
|47,84
|2.170.304.982
|% 1,06
|
|EREGL
|28,66
|1.784.906.589
|% -1,85
|
|SISE
|21,62
|1.195.639.906
|% 2,66
|
|SASA
|45,24
|979.531.475
|% -0,44
|
|KOZAL
|190,70
|891.824.905
|% 6,18
|
|PRDGS
|2,78
|446.519.881
|% 0,72
|
|ODAS
|2,94
|353.998.069
|% -2,65
|
|YKBNK
|4,69
|382.883.536
|% 0,86
|
|EKGYO
|2,57
|205.388.708
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,92
|260.108.942
|% 0,51
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2778
|17,2962
|% -0,01
|
|Euro
|18,1483
|18,1761
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,1932
|21,2995
|% -0,53
|
|Frank
|17,8886
|17,9963
|% 0,35
|
|Riyal
|4,5926
|4,6156
|% -0,11
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-11,46
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|-5,96
|
|Cumhuriyet
|6.840
|6.944
|80,00
|
|Tam
|6.798
|6.901
|-65,00
|
|Yarım
|3.337
|3.375
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.687
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,15
|12,16
|-0,06
|
|B. Petrol
|120
|120
|-0,15
|