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***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

27.06.2022 15:43
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039429


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DOKTA 34,98 9.582.769 % 10,00  
BMSCH 10,34 92.227.125 % 10,00  
ISBIR 56,10 2.779.173 % 10,00  
MAKIM 18,82 7.159.034 % 9,99  
RODRG 22,30 8.715.455 % 9,96  
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Dolar 16,6204 16,6330 % 0,65  
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17:36 Alış Satış %  
Altın Ons 1.822 1.822 -0,70  
Altın Gr. 974 974 5,17  
Cumhuriyet 6.527 6.625 32,00  
Tam 6.500 6.599 7,00  
Yarım 3.186 3.228 4,00  
Çeyrek 1.596 1.613 1,00  
Gümüş.Ons 20,98 21,01 -0,16  
Gümüş Gr. 11,24 11,26 0,01  
B. Petrol 113 113 1,82  
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