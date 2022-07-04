***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.07.2022 14:00
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041085
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1718
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1096
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05965,95
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -11,82
|Açılış
|: 965,95
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|7,02
|79.448.489
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|38.186.469
|% 9,79
|
|CANTE
|43,40
|52.735.167
|% 8,50
|
|OYAYO
|10,29
|14.940.999
|% 8,20
|
|UFUK
|65,50
|1.336.662
|% 7,47
|
|ULUSE
|207,00
|14.270.907
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|468.742.579
|% -6,96
|
|BASCM
|3,40
|195.205
|% -6,85
|
|OZKGY
|5,81
|41.286.670
|% -6,29
|
|OZKGY
|5,81
|41.286.670
|% -6,29
|
|EKGYO
|2,79
|1.170.800.616
|% -1,41
|
|KOZAL
|194,10
|1.102.146.285
|% -1,22
|
|ODAS
|2,79
|545.947.420
|% 2,20
|
|BERA
|14,31
|468.742.579
|% -6,96
|
|PGSUS
|178,30
|375.774.761
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,79
|1.170.800.616
|% -1,41
|
|ODAS
|2,79
|545.947.420
|% 2,20
|
|HALKB
|4,54
|248.956.706
|% -3,20
|
|AKFGY
|2,21
|83.776.951
|% 0,91
|
|MOBTL
|1,69
|61.018.335
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9783
|16,9879
|% 0,96
|
|Euro
|17,3928
|17,4227
|% -0,65
|
|Sterlin
|20,1993
|20,3006
|% -0,42
|
|Frank
|17,4611
|17,5662
|% 0,24
|
|Riyal
|4,5160
|4,5387
|% 1,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|-40,20
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,63
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.582
|-44,00
|
|Yarım
|3.168
|3.218
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.609
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,15
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|10,46
|10,48
|-0,33
|
|B. Petrol
|105
|105
|-8,23
|