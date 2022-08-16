***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.08.2022 10:18
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055731
BIST
11:022.943
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 29,29
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.946
En Düşük
2.920
11:0217,9652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0513
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9672
En Düşük
17,8970
11:0218,2625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0172
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
11:021.024,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,06
|Açılış
|: 1.024,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler11:00
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|BRKO
|2,14
|1.263.957
|% 9,74
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|ALMAD
|3,52
|26.021.256
|% 9,66
|
|CMBTN
|288,00
|37.430.112
|% 8,97
|
|GZNMI
|50,95
|8.600.513
|% -9,98
|
|MANAS
|21,14
|64.342.540
|% -9,97
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|KARTN
|77,60
|52.131.975
|% -4,08
|
|SANEL
|9,34
|836.370
|% -3,71
|
|THYAO
|67,30
|1.692.988.318
|% -0,81
|
|ISCTR
|6,54
|1.044.907.765
|% 5,83
|
|YKBNK
|5,74
|1.002.072.927
|% 2,50
|
|AKBNK
|10,80
|908.026.092
|% 2,08
|
|KCHOL
|44,24
|816.307.095
|% 2,69
|
|EKGYO
|3,67
|802.565.653
|% 3,67
|
|YKBNK
|5,74
|1.002.072.927
|% 2,50
|
|ISCTR
|6,54
|1.044.907.765
|% 5,83
|
|TSKB
|3,96
|453.346.039
|% 2,59
|
|ALBRK
|1,88
|201.604.070
|% 4,44
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9602
|17,9664
|% 0,29
|
|Euro
|18,2552
|18,2632
|% 0,10
|
|Sterlin
|21,6629
|21,7716
|% 0,33
|
|Frank
|18,8018
|18,9150
|% 0,12
|
|Riyal
|4,7706
|4,7945
|% 0,36
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.025
|2,58
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.886
|6.942
|-9,00
|
|Yarım
|3.355
|3.394
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.683
|1.696
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,95
|19,98
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,57
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,35
|92,35
|0,01
|