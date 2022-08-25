***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
25.08.2022 09:22
***ZPY*** ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058270
BIST
10:073.172
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 35,21
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.176
En Düşük
3.149
10:0718,1854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0221
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
10:0718,1214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0142
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,1680
En Düşük
18,0904
10:071.025,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.025,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.019,34
BIST En Aktif Hisseler10:07
|NIBAS
|10,26
|12.794.545
|% 9,97
|
|HKTM
|21,42
|5.862.461
|% 9,96
|
|DOGUB
|7,87
|8.198.541
|% 9,92
|
|QNBFL
|95,00
|815.941
|% 9,89
|
|VAKBN
|5,98
|133.947.175
|% 8,73
|
|EDIP
|3,74
|31.547.528
|% -5,08
|
|BRKO
|2,00
|79.000
|% -4,76
|
|CMENT
|55,70
|275.102
|% -3,88
|
|GOLTS
|73,45
|8.716.245
|% -3,74
|
|SAYAS
|18,40
|2.667.483
|% -3,66
|
|GARAN
|26,80
|456.616.141
|% 4,04
|
|THYAO
|70,70
|414.963.802
|% 0,57
|
|AKBNK
|12,21
|405.065.108
|% 1,92
|
|ISCTR
|8,01
|359.792.734
|% 2,17
|
|YKBNK
|6,73
|331.728.849
|% 2,59
|
|YKBNK
|6,73
|331.728.849
|% 2,59
|
|EKGYO
|3,90
|181.871.166
|% 1,56
|
|ISCTR
|8,01
|359.792.734
|% 2,17
|
|HALKB
|6,93
|264.375.257
|% 6,78
|
|AKBNK
|12,21
|405.065.108
|% 1,92
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1766
|18,1854
|% 0,12
|
|Euro
|18,1110
|18,1214
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,3681
|21,4752
|% -0,32
|
|Frank
|18,7580
|18,8710
|% -0,14
|
|Riyal
|4,8262
|4,8504
|% 0,10
|
|10:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-3,98
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.861
|6.923
|-8,00
|
|Yarım
|3.343
|3.384
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.692
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,26
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,23
|-0,03
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,13
|